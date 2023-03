Vader Kompany geeft meer inzicht bij vertrek Vincent bij Anderlecht en neemt bestuur op de korrel

Vincent Kompany heeft nooit echt de reden gegeven waarom hij Anderlecht moest verlaten. Daar is veel over gesproken in de pers, maar Kompany zelf wou niet natrappen. Zijn vader gaf wat meer inzicht.

Pierre Kompany wou het bestuur van Anderlecht wel op de korrel nemen. "Vincent wilde vooral trainer-manager zijn, zoals hij dat nu in Burnley is, maar in België kennen we dat niet echt. Hij haalde jonge spelers uit het buitenland voor een appel en een ei naar Anderlecht. Ze kwamen alleen omdat Vincent Kompany hun trainer zou zijn", klinkt het in HLN. Kompany maakte volgens zijn vader veel spelers beter en zorgde voor progressie bij de jeugd. "Maar wat deed Anderlecht dan? Verkopen. Doku: voor 26 miljoen naar Rennes. Lokonga: voor 18 miljoen naar Arsenal." "Luister, je kan als trainer niet élk jaar een nieuw team bouwen. Onmogelijk. Je wordt geen kampioen op één dag. Brugge deed er jàren over. Je steunt een trainer niet als je hem de middelen niet geeft.”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Manchester City - Burnley live op Voetbalkrant.com vanaf 18:45.