'Standard wil oude bekende terughalen naar Sclessin en ondernam al poging in januari'

Standard is één van de verrassingen van dit seizoen in de Jupiler Pro League. De club wil snel de nodige stabiliteit leggen voor de volgende seizoenen.

Na de overname van Standard werden heel wat heilige huisjes gesloopt. De club is volop bezig om alles op de rails te krijgen, maar sportief heeft Standard zeker een stap vooruit gezet. Richting de toekomst wil het een vaste en stabiele kern opbouwen, onder leiding van Ronny Deila die nog voor twee seizoenen een contract heeft.

In 2021 maakte Zinho Vanheusden de overstap van Standard naar Inter Milan. Hij tekende in Italië een contract tot 30 juni 2026. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Genua, dit jaar trok hij naar AZ Alkmaar. De Nederlandse club heeft een aankoopoptie in de huurovereenkomst laten opnemen, maar het is nog niet duidelijk of zij die zullen lichten.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Standard de nodige interesse om hem opnieuw naar Sclessin te halen. De Rouches zouden tijdens de wintermercato zelfs al geïnformeerd hebben om hun voormalige aanvoerder terug te halen. Het zou dus best kunnen dan Zinho Vanheusden volgend seizoen opnieuw op de Belgische velden te zien is in het shirt van Standard. In Nederland kan Vanheusden de komende maanden vooral werken aan zijn fitheid, want die is nog niet optimaal.