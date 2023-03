Marc Coucke komt met duidelijk statement na overwinning van de Rode Duivels

België won vrijdagavond met duidelijke 0-3 cijfers van de Zweden dankzij een hattrick van Romelu Lukaku. De eerste twee doelpunten kwamen er op assist van Dodi Lukebakio, de derde assist was van invaller Bakayoko.

Al is het lang geleden, zowel Lukebako alsl Bakayoko hebben bij de jeugd voor Anderlecht gespeeld. Lukebakio ook nog even voor de A-kern voor hij naar het buitenland trok. Bakayoko trok als jeugdspeler al naar PSV.

Marc Coucke is dat zeker nog niet vergeten en deelde een foto van de overwinning van de Rode Duivels op Twitter met daarbij de boodschap dat nieuwe en meer ervaren generaties ook gesmeed zijn in Neerpede.

New and more experienced generations also made in Neerpede 💜🇧🇪 https://t.co/caqzp0qD1e