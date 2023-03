Vertonghen reageert op eventuele terugkeer naar Ajax: "Ik heb een berichtje gekregen"

Jan Vertonghen is anno 2023 dé defensieve rots in de branding bij RSC Anderlecht. De Rode Duivel is tegelijkertijd een absoluut clubicoon van AFC Ajax. "Maar een terugkeer zit er niet meer in."

“De kans dat ik als speler terug zal keren naar AFC Ajax lijkt me héél klein”, glimlacht Jan Vertonghen de Nederlandse podcast Football Is Life. “Niet alleen op vlak van leeftijd, maar ik denk ook aan de kwaliteit. Ajax aast op een ander niveau dan mannen van 36.” Nochtans was een terugkeer nu en dan een optie. “Ajax kwam verschillende keren aankloppen”, bevestigt Sterke Jan. “Het was voor mij niet het juiste moment. Vlak voor de Champions League-finale met Tottenham Hotspur kreeg ik nog zo’n berichtje van Marc Overmars.”