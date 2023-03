🎥 Antwerp-fans komen met mooi eerbetoon voor overleden fan tijdens Zulte Waregem-Antwerp

De supporters van Antwerp hebben de familie van de overleden Jack een hart onder de riem gestoken. Tegen Zulte Waregem pakten ze uit met een spandoek.

De 11-jarige Jack raakte dinsdag zwaargewond toen hij op de speelplaats onder een muur terecht kwam. De jongen werd nog afgevoerd naar het ziekenhuis, maar overleed daar.

Jack was supporter van Antwerp en de Antwerp-fans eerden Jack tijdens Zulte Waregem-Antwerp met een spandoek in de elfde minuut met daarop 'Super Jack'. De S was is de vorm van het Superman-logo.

"You'll never walk alone, Super Jack!", schreef de club nog op zijn sociale media.

Het eerbetoon ter ere van Jack