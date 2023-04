Wanneer keert Romelu Lukaku terug naar Anderlecht? "Dat is zeker"

Heel wat toppers kwamen de afgelopen jaren al naar Anderlecht. Ook Romelu Lukaku heeft al enkele keren zijn die ambitie uitgesproken.

Vincent Kompany was de eerste grote naam die naar Anderlecht terugkeerde en ook Jan Vertonghen deed dat dit seizoen. En ook bij Romelu Lukaku zal dat ooit nog het geval zijn.

Lukaku debuteerde op zijn 16de bij Anderlecht maar vertrok er al in 2011 naar Chelsea. Maar toch ging de liefde voor Anderlecht nooit weg bij Lukaku. Maar een terugkeer is toch nog niet voor meteen.

"Ik moet jullie een beetje teleurstellen. Hij is nog maar 29, dus het zal nog niet voor meteen zijn", vertelde zijn advocaat Sebastien Ledure immers bij Radio Radzinski.

"Maar dat hij ooit weer in paars en wit zal spelen, dat is zeker. Onlangs heeft hij ook gezegd dat hij ooit trainer wil worden, dus we zullen nog veel plezier beleven aan hem", zei Ledure nog.