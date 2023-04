Analist geeft Club Brugge veeg uit de pan: "Gent is dat veel meer"

Met nog twee speeldagen te gaan, heeft AA Gent de vierde plaats nog steeds beet omdat ze één keer meer gewonnen hebben dan Club Brugge. Wat krijgen we nog?

KAA Gent heeft nog wedstrijden tegen KV Mechelen en KV Oostende voor de boeg en heeft het dus nog steeds in eigen handen.

Als het van Peter Vandenbempt afhangt, dan blijven ze sowieso in de top-4 staan. En dat zou ook een goede zaak zijn, meent hij.

"KAA Gent staat te ver om mee te spelen om de titel, maar het is wel een uitstekende scherprechter voor die andere drie", aldus de man van de radio bij Sporza.

"Dat zijn ze veel meer dan zijn concurrent om plaats vier Club Brugge", is hij duidelijk over de prestaties van blauw-zwart.

Flink best doen

Vandenbempt haalde tegen Seraing een heel matig niveau. Gaat Europees voetbal zelfs überhaupt lukken voor blauw-zwart?

"Club is op dit moment op zijn plaats in play-off 2. En daarin zal het nog flink zijn best moeten doen tegen ploegen die een betere vorm hebben zoals Standard en Westerlo om nog Europees voetbal af te dwingen."