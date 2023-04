Degryse ziet het nog erger worden voor Club Brugge: "Hallucinant"

Club Brugge moet al gaan rekenen op een serieuze misstap van AA Gent. Of ziet u de Buffalo's punten verliezen tegen Oostende of Mechelen? Nee? Wij ook niet. En in de Europe Play-offs lijkt Club ook nog een serieuze concurrent te krijgen.

Marc Degryse ziet Gent ook geen punten meer laten liggen in de laatste twee wedstrijden. "En daarin zijn ze zeker nog niet klaar met Standard, dat tegen Genk zijn huidige hoogconjunctuur onderstreepte", aldus de analist in HLN. Ronny Deila heeft Standard echt op de rails gekregen. "Wie vóór de Rouches wil eindigen in de tweede play-off, zal echt van goeden huize moeten zijn. Club Brugge deed wat moest tegen het veroordeelde Seraing, maar overtuigend was het allemaal niet." En dus zou blauw-zwart straks ook wel eens een seizoen zonder Europees voetbal kunnen doen. "Een seizoen zonder Europees ticket hoort echt wel tot de mogelijkheden voor de uittredende kampioen. Hallucinant eigenlijk."