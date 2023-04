Voormalig bestuurder van JPL-club haalt keihard uit naar VAR: "Onkunde of manipulatie"

Geen weekend gaat voorbij of er is wel iets met de scheidsrechterlijke beslissingen. Dit weekend ging het vooral over 'de handsbal'. Er was amper een lijn in te zien waar er een penalty voor gefloten werd en waar niet.

In Gent-Union ging de bal op de stip na ongelukkig handsspel van Senne Lynen. In Anderlecht - Westerlo werd er niet gefloten na hands van Sardella in de grote rechthoek. En in Antwerp - Cercle Brugge greep de VAR in na handspel van Somers: wél strafschop. Voor Joseph Allijns, ex-voorzitter van KV Kortrijk en ook voormalig lid van de Raad van Bestuur van de Pro League, voldoende om van leer te trekken tegen de VAR. De willekeur ervan zorgt ook bij hem voor vragen... De degradant in eerste klasse dit jaar is ongetwijfeld de VAR.

Bekijk gewoon de ‘hands’gevallen op Gent, Antwerpen en Anderlecht.

Ofwel onkunde, ofwel manipulatie. — joseph allijns (@josephallijns) April 10, 2023