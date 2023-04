Michael Frey tot op het bot afgebroken door clublegende van Schalke 04

Michael Frey liet tijdens de wintermercato Royal Antwerp FC achter zich. Hij trok naar het Duitse Schalke 04.

Michael Frey was bij The Great Old de back-up geworden van Vincent Janssen en dat zinde de Duitser niet. Hij drong aan op een transfer en kreeg die ook richting de Bundesliga.

Daar zijn de statistieken van de Zwitser helemaal niet wat men ervan verwachtte. Frey deelde wel drie assists uit, maar wist voor zijn nieuwe werkgever nog geen enkele goal te scoren.

Clublegende Klaus Fischer spaart zijn kritiek dan ook niet en breekt Frey tot op het bot af. “Ik scoorde in mijn tijd 20 tot 30 goals per seizoen”, laat hij bij WAZ optekenen.

“Frey heeft er nog geen enkele gemaakt. Hij is gewoon geen speler die goals weet te maken. Hij werkt veel, maar dat is toch niet genoeg voor een spits?”

Frey wordt gehuurd door Schalke 04. Of zij de aankoopoptie zullen lichten is nog maar zeer de vraag. Het contract van de Zwitser loopt nog tot juni 2024.