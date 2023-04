Aad de Mos heeft goed én slecht nieuws voor RSC Anderlecht

RSC Anderlecht staat deze week voor twee belangrijke afspraken. In de Conference League, maar ook in de Jupiler Pro League.

Vanavond moet RSC Anderlecht de 2-0-voorsprong uit de heenmatch van de kwartfinale van de Conference League verdedigen tegen AZ Alkmaar. Aad de Mos is ervan overtuigd dat paarswit daar een pandoering zal krijgen.

“Momenteel is er te weinig kwaliteit bij Anderlecht en het zou mij niet verbazen als ze er donderdag drie of vier binnenkrijgen in Alkmaar”, vertelt hij in de podcast Radio Radzinski. “Ik ben meer voor Anderlecht, maar als ik mijn geld erop zou moeten zetten, dan denk ik dat AZ zich kwalificeert. Het kan nog erger bij Anderlecht.”

Alhoewel. Erger zou zijn dat Anderlecht Europees eruit ligt en ook de top acht niet haalt. Zover ziet De Mos het echter niet komen. Hij denkt dat Anderlecht KV Mechelen zal kloppen, omdat die al te veel bezig zijn met de bekerfinale. Charleroi en Cercle Brugge zullen volgens de Nederlander wel met de punten morsen.