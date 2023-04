Defour zegt wat hij jammer vindt of niet aan uitschakeling Anderlecht en geeft update van race tegen klok: "Boeit mij niet"

Het Europees uitgeschakelde Anderlecht bekampen, dat is voor Steven Defour en zijn spelers de laatste uitdaging in de competitie. Bij KV Mechelen kijken ze ook met een half oog naar de bekerfinale, zeker op vlak van blessures.

Defour heeft donderdag naar AZ-RSCA gekeken. "Vooral in de eerste helft had Anderlecht het moeilijk. Bij 2-0 stond het wel nog altijd gelijk en was er eigenlijk nog geen reden tot paniek. Ik vond de uitschakeling van Anderlecht jammer voor het Belgische voetbal, maar ik ben niet ontevreden dat ze verlengingen hebben gespeeld."

Het enige wat paars-wit rest, is een waterkansje op de play-offs. "Dat is een zaak voor Anderlecht, dat is mijn zaak niet. Ze zaten in een unieke positie om de halve finale te halen in een Europese competitie. Over de werking in het algemeen bij Anderlecht heb ik niets te zeggen. Wie play-off 1 of play-off 2 haalt, dat boeit mij totaal niet."

Betere mentaliteit

En de werking bij KVM dan: is Defour gerustgesteld na de 1-1 tegen Gent? "We hebben een goede wedstrijd gespeeld tegen Gent, al was het in een ander systeem. Je zag wel dat de mentaliteit al veel beter was. Dat gaat wel in orde komen voor de bekerfinale. Er zijn wel nog een aantal andere parameters."

© photonews

Kortom: een goede prestatie tegen Anderlecht is aangewezen om met vertrouwen naar de Heizel te kunnen. "De finale brengt al heel lang iets teweeg, maar de spanning en stress zijn nog niet zo aanwezig. Er is nog weinig over gepraat. Iedereen is bezig waarmee hij bezig moet zijn."

Kaars branden voor Mrabti

Voor Kerim Mrabti betekent dat: fit geraken. Heel Mechelen duimt dat het hem lukt. "Idealiter kan Kerim volgende week woensdag aansluiten en kan hij dan spelen. Anders wordt het elke dag een kaarsje branden. Voorlopig gaat alles zoals het moet gaan. Zelfs als hij later aansluit, kan ik Kerim ook gebruiken om in te vallen."

Defour klinkt behoorlijk positief over de kansen van Mrabti. Boli Bolingoli past uit voorzorg voor de trip naar Anderlecht, maar is eveneens selecteerbaar voor de bekerfinale als hij volgende week goed door komt. Ook Lucas Bijker sluit dan in principe ook aan op training. Anderen worden niet meer gerecupereerd.