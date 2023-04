Dan toch nog een tegenslag voor Wouter Vrancken en Racing Genk voor match tegen Charleroi

Wouter Vrancken en Racing Genk hadden gehoopt om drie spelers te recupereren voor de match tegen Charleroi. Maar het zijn er toch maar twee geworden.

Racing Genk haalde Tolu Arokodare op de laatste dag van de wintermercato voor de vertrokken Paul Onuachu. Maar na vier wedstrijden viel de Nigeriaan al uit met een knieblessure.

Na net geen twee maanden zit Arokodare voor het eerst weer in de selectie van Wouter Vrancken. Ook Yira Sor zit weer in de selectie, hij miste enkel de match tegen Anderlecht.

Ook Daniel Munoz, die de laatste twee matchen miste met een blessure, zou normaal weer fit genoeg zijn, maar dat is niet het geval. Hij wordt op de rechtsachter wellicht weer vervangen door Angelo Preciado. Ook Carlos Cuesta is nog niet fit, maar dat was te verwachten.