OH Leuven grijpt net naast Europe Play-Offs, ondanks zege tegen Standard

Standard heeft zijn waterkansje op play-off 1 niet tot een goed einde kunnen brengen. Het verloor zelf al met 3-2 op bezoek bij OH Leuven.

Standard probeerde veel vuur in de partij te brengen, maar beide ploegen konden in het eerste halfuur bitter weinig kansen afdwingen. Balverlies van Bokadi zorgde dat Opoku vanuit een scherpe hoek de 1-0 prachtig kan binnentrappen.

Na de rust kon Bokadi zijn foutje uit de eerste helft rechtzetten. De eerste kans van de Rouches was zo meteen raak. Een flankvoorzet werd van dichtbij in doel gewerkt.

Goed vijf minuten later ging Tamari op wandel. Hij lijkt vast te zitten, maar na een haakfout van Laifis gaat de bal op de stip. Een panenka van Thorsteinsson zet OH Leuven weer op voorsprong.

Nog geen vijf minuten later was Thorsteinsson er weer. Maertens levert een knappe voorzet af waarna Bodart voor een derde keer geklopt is. Filippo Melegoni maakt er uiteindelijk nog 3-2 van.