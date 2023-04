Deze Rode Duivel komt weer boven water, maar... ex-Anderlecht-speler zal nog veel moeten doen om Tedesco te overtuigen

We hebben het al meermaals gehad over de spelers die uit de boot vielen bij de eerste selectie van Domenico Tedesco. Maar eigenlijk is er nog niet gesproken over Leander Dendoncker, die ineens uit beeld verdween, ook bij zijn club.

Dendoncker had het na drie seizoenen Wolverhampton wel gehad. Hij moest er telkens opboksen tegen een hoop Portugezen die door eigenaar Fosun naar de club werden gehaald. Hij stapte deze zomer over naar Aston Villa.

Daar moest hij de concurrentiestrijd aangaan met Boubacar Kamara en... verloor die. Het seizoen van Dendoncker is daardoor met ups en downs verlopen. Kamara pikte een knieblessure op in het midden van het seizoen en daardoor mocht Dendoncker een paar wedstrijden opdraven.

Nu is Kamara weer out, deze keer met een enkelblessure, en staat Dendoncker ook al drie wedstrijden in de basis. Gisterenavond, tegen Fulham, speelde hij zelfs heel sterk in de 1-0-zege. Het zal hem deugd gedaan hebben.

Jonge generatie

Want zijn plaats bij de Rode Duivels, daar is hij niet meer zeker van. Tedesco koos met Lavia en Mangala voor twee jonge gasten als back up voor Onana. En in de verdediging - waar Dendoncker ook kan spelen gezien zijn polyvalentie - koos de nieuwe bondscoach voor jongens als Debast, Theate, Bornauw en Faes.

Het wordt dus moeilijk om zijn plaats terug te krijgen. Hij hangt wat tussen de oude en de nieuwe generatie in. Op zijn 28ste heeft hij uiteraard nog ambitie om bij de Rode Duivels te spelen. Het is er echter nooit echt makkelijk geweest voor Dendoncker. De middenvelder heeft eigenlijk nooit ontgoocheld en deed altijd zijn werk, maar zag zichzelf telkens weer op de bank belanden na een sterke prestatie.

De concurrentie was toen al moordend en is dat nu nog meer geworden. In juni zal hij hopen er weer bij te zijn, maar dan zal hij bij Aston Villa in de ploeg moeten blijven én topprestaties neerzetten.