Na de onrust en degradatie nu ferme opsteker voor KV Oostende: dit zet de poort naar overname helemaal open

Het was geen makkelijk seizoen voor KV Oostende, dat een aantal bittere pillen moest slikken. Nu lijkt er echter wel eindelijk goed nieuws te zijn.

Het bestuur - en CEO Gauthier Ganaye in het bijzonder - werd de voorbije maanden meermaals op de korrel genomen.

"Ganaye out", was de duidelijke boodschap in de laatste thuiswedstrijd tegen OH Leuven. En dan waren er nog met "No Ambition", "No Money" en "No policy, no results".

© photonews

Ganaye en PMG waren de gebeten honden bij de Kustboys. En zij lijken nu echt wel op weg naar de exit te zijn.

De CEO is niet langer voorzitter bij Nancy en lijkt ook bij Oostende de vlucht vooruit te gaan nemen voor een Engels avontuur. HIj zou naar Huddersfield Town trekken, weet Het Nieuwsblad.

Overname

Het vertrek van Ganaye zet de poort richting een overname van Oostende helemaal open. Er zijn verschillende geïnteresseerden.

Zeker de groep PIF - die ook Newcastle United in handen heeft en als steenrijk mag worden beschouwd - is een ernstige kandidaat.