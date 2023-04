Antwerp-fans houden hart vast richting play-offs, Vincent Janssen komt met groot nieuws

Antwerp pakte zonet de winst in de beker, maar zit mogelijk met een domper op de feestvreugde. In de tweede helft zag het twee sterkhouders uitvallen met een blessure. Hoe gaat dat verder gaan?

Antwerp won al bij al makkelijk de Beker van België, door in de finale KV Mechelen met 2-0 te kloppen. Al hielden de fans wel hun hart vast.

Woensdag is er al de trip naar Union SG in het Dudenpark en er werd gevreesd dat twee sterkhouders er dan zeker niet zouden bij zijn.

© photonews

Zowel William Pacho als Vincent Janssen vielen namelijk uit bij The Great Old. Al had die laatste wel goed nieuws.

"Neen, het is niets ernstigs", klonk het bij de spits na de wedstrijd in de catacomben van het Koning Boudewijnstadion.

Fit

"Ik heb wat minder gespeeld de laatste weken en dus voelde ik het nu", aldus de goalgetter van The Great Old.

Ook het iets warmere weer speelde volgens de Nederlandse aanvaller zijn rol in de hele zaak. Maar hij raakt dus normaliter fit voor het treffen met Union.