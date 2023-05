Geraerts omhelst nieuwe status en houdt zich niet in op persconferentie

Het is geen 'business as usual' bij Union SG. Vorig seizoen golden ze nog als de revelatie, de verrassing, in play-off 1. Dit seizoen starten ze als topfavoriet en die status omhelzen ze zelfs.

Union start met heel veel vertrouwen en een pak meer ervaring dan vorig seizoen. “De play-offs zijn als een springbal”, maakte Geraerts de vergelijking. “Dat gaat van boven naar onder, van links naar rechts . De emoties zijn groot. We moeten die bal zelf in handen houden. Dat wil zeggen: enkel naar onszelf kijken en doen waar wij goed in zijn."

Met het bezoek van Antwerp morgenavond weet de trainer van de Brusselaars wat hem te doen staat de komende maand. "Kampioen worden. Vorig jaar is het niet gelukt, nu hebben we iets meer ervaring. Valkuilen? Die zijn er niet als we doen wat we moeten doen."

De focus ligt op zijn eigen ploeg, want die jongens hebben laten zien dat ze iedereen aankunnen. "Wat Genk, Antwerp en Brugge doen, daar hou ik me eigenlijk niet mee bezig. Ik praat niet graag over favorieten, elk team zal elke keer top moeten zijn. Maar nogmaals: wij gaan voor de titel."