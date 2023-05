RWDM juicht beslissing van RSC Anderlecht keihard toe

Twee wedstrijden scheiden RWDM van de titel in de Challenger Pro League. De club is blij dat het was 'Brusselse hulp' krijgt.

RWDM haalt bijzonder opgelucht adem. Het zit nog in volle strijd met SK Beveren om de titel in de Challenger Pro League, maar krijgt van RSC Anderlecht goed nieuws te horen. Jonge spelers zoals Verbruggen, Stroeykens, Sardella of Delcroix zullen dit seizoen niet meer bij de RSCA Futures spelen. Dat team is op zaterdag 13 mei de tegenstander van RWDM in wat de kampioenenmatch moet worden. RSC Anderlecht besliste echter om de spelers al op vakantie te sturen, waardoor ze ook niet meer bij de Futures ingezet kunnen worden. Nochtans had RWDM wel een beetje gevreesd voor dat scenario, maar dat blijkt nu ongegrond. Ook Theo Leoni trainde donderdag voor het laatst, zo schrijft La Capitale. De middenvelder is met vakantie gestuurd en begint straks met de voorbereiding van de A-kern op het nieuwe seizoen.