KV Mechelen-speler ziet vakantie in het water vallen en ligt momenteel in het ziekenhuis: "Andere cocktail"

Voor KV Mechelen zat de competitie er na de bekerfinale op en de spelers mochten op vakantie vertrekken. Geoffry Hairemans had samen met maatje Joren Dom een trip naar Ibiza gepland, maar die viel in het water.

Hairemans ligt momenteel immers in het ziekenhuis. “Een bacteriële ­infectie heeft mij hier gehouden”, zegt Geoffke Deurne Noord in GvA. “Ik zat donderdag rustig met een wijntje op het terras in ‘t zonnetje. ’s Avonds ben ik nog iets gaan eten, maar toen ik naar huis ging, begon ik als een gek te trillen."

En daarna ging het snel bergaf. "De dagen die daarop volgden, kon ik mijn bed niet meer uit, waarna ik zaterdag uiteindelijk op de spoedafdeling ben beland. Hier lig ik dan, aan de baxter... ’t Is een iets andere cocktail dan ik me had voor­gesteld.”