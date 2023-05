Naast Standard en Charleroi krijgt ook Antwerp ferme verwittiging

Royal Antwerp is plots grote favoriet om de titel te gaan pakken in de Jupiler Pro League. Ondertussen is er wel een ferme verwittiging binnengelopen.

Royal Antwerp is momenteel leider in de play-offs van de Jupiler Pro League en lijk kanshebber op de titel te zijn. Met dank ook aan de vurige supporters, al hebben die wel een ferme verwittiging gekregen van het Disciplinair Comité voor het profvoetbal. © photonews De fans hebben namelijk een boete van 5000 euro met uitstel gekregen voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal in de halve finales van de Beker van België. 5000 euro Die werden gebruikt in de terugwedstrijd van de halve finales tegen Union SG. Bij een nieuwe misdraging in de play-offs of volgend seizoen, zal er dus een zwaardere boete worden toegevoegd. Charleroi en Standard hebben voor hun aandeel in de Waalse derby effectieve boetes gekregen van het Disciplinair Comité.