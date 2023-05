Janssen verklaart waarom hij bij Antwerp het allergelukkigst is: "Na die wedstrijd wisten we: nu gaat het echt leven"

Vincent Janssen en Antwerp: het is een 'match made in heaven' gebleken. Hij is nu het gelukkigst, wanneer hij zijn buitenlandse avonturen in overweging neemt.

Vincent Janssen was te gast in de podcast Koolcast Sport en kwam terug op de roes waarin Antwerp nu verkeert. Het begon met volop toe te leven na die eindstrijd in de beker tegen KV Mechelen. "Je bent alleen maar bezig met die bekerfinale, je bent dan zo gefocust. Dinsdag begin je dan aan die wedstrijd tegen Union te denken."

"Dan moet je toch maar kijken hoe het gaat, omdat iedereen nog euforisch is door die bekerfinale", was Janssen behoorlijk op zijn hoede in aanloop naar dat treffen. "We begonnen zo goed aan die wedstrijd. Na die wedstrijd wisten we wel: oké, nu gaat het echt leven."

Relaxed

Janssen heeft er al vele buitenlandse avonturen opzitten. Bij Antwerp vindt de spits natuurlijk ook wel veel landgenoten terug. "Het is gewoon relaxter als je met iemand kan praten van wie je een beetje steun voelt en die je wegwijs probeert te maken. Ik denk dat ik nu het gelukkigste ben."

Verschillende factoren spelen daarin een belangrijke rol. "Het team is echt leuk, ik leef dicht bij familie, mijn vrouw is blij. We spelen goed, maar voornamelijk de sfeer in het team is zo goed."