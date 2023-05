Verrassing in de maak? 'Plots Belgische naam als trainer genoemd bij STVV'

Afgelopen weekend lekte uit dat Thorsten Fink de nieuwe trainer wordt van STVV. Vandaag valt plots een andere naam te horen.

Het Belang van Limburg liet afgelopen vrijdag horen dat STVV een akkoord zou hebben met de Duitser Thorsten Fink om Bernd Hollerbach als trainer op te volgen. Het nieuws is officieel nog niet gebracht.

Hollerbach had al vroeg op het seizoen aangegeven dat zijn verhaal na twee jaar zou eindigen. La Dernière Heure schrijft vandaag echter dat STVV een Belgische coach zou kiezen.

Volgens de Waalse krant zou Vincent Euvrard, die dit weekend kampioen speelde in de Challenger Pro League met RWDM, wel eens de nieuwe coach van de Kanaries kunnen worden.

Interne spanningen zouden ervoor zorgen dat hij de overstap met RWDM naar de Jupiler Pro League niet maakt, maar toch op het hoogste niveau aan de slag gaat, bij STVV dan.

“Mijn toekomst? Er is veel onzekerheid binnen de club. Er is geen sportief directeur, geen rekruteringseenheid, veel spelers zijn uitgeleend. Het is essentieel dat de eigenaars met een project komen, een visie. Wat mij betreft, zou ik zeggen dat mijn missie bij RWDM is volbracht”, klonk het na de titel.