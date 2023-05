Alex Czerniatynski legt uit wie de titelfavoriet is en geeft drie duidelijke redenen

De play-offs hebben hun geheimen nog niet prijsgegeven. Op speeldag 3 was er het absolute delirium voor Antwerp met een hele late overwinning tegen Club Brugge. Wat mogen we nog verwachten de komende drie weekends?

De late 3-2 van Vermeeren zorgde voor een absoluut delirium op De Bosuil. Antwerp zette een stevige stap richting titel, maar Union SG en Genk zijn nog niet uitgeteld.

"Antwerp is in vorm en blijft de resultaten opstapelen", aldus analist Alex Czerniatynski bij Walfoot. "Ze hebben wat meeval en blijven zo winnen. Dat is ook verplicht om kampioen te worden."

Symboliek Vermeeren

"Er waren de strafschoppen tegen Genk en nu de late winning goal tegen Club Brugge. Symbolisch dat het net Vermeeren - dé revelatie van Antwerp dit seizoen - is die het belangrijk doelpunt scoort."

"Als ze nu ook op Jan Breydel zouden kunnen gaan winnen, dan pakken ze 12 op 12 in de play-offs. Dan blijven ze stevig op koers richting titel. Dan zijn ze volgens mij vertrokken."

Ook de supporters spelen zeker hun rol: "Met de twaalfde man achter zich is een tripje naar de Bosuil zeer moeilijk geworden."

Wat de rol is van coach Mark van Bommel? "Het is niet makkelijk om in een club nieuw toe te komen en grote objectieven moeten bereiken. Maar hij is goed begonnen en heeft zo de sympathie van het publiek gewonnen."

Gekke play-offs

"Hij doet goede wissels, kijk maar naar de wissel van Keita ten voordele van Stengs afgelopen weekend. De titel? Het kan, en dan pakken ze de eerste dubbel sinds Club Brugge in 1996. Straf."

Toch is er nog één grote uitdager als het van Czernia afhangt: "Antwerp is de favoriet geworden, maar Union blijft een heel sterke ploeg. Het zijn gekke play-offs, met drie ploegen die er nog kunnen voor gaan."