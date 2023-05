Standard lijkt te gaan lopen met transfertarget Anderlecht, die al op Sclessin werd gespot

Anderlecht en Standard jagen beide op dezelfde speler. Het gaat om Romaine Mundle, zoals we vorige week al aankondigden. Maar de Rouches lijken korter op de bal te spelen.

Mundle, een 20-jarige winger van Tottenham, kreeg bij de Premier League-club geen kansen in het eerste elftal en weigerde bij te tekenen. Anderlecht en Standard hebben hem in hun vizier, maar de Rouches nodigden hem afgelopen weekend al uit in Sclessin om de match tegen Westerlo vanuit de tribunes te volgen.

Er zijn ook al onderhandelingen opgestart, wat doet vermoeden dat Anderlecht achter het net gaat vissen. Mundle kreeg ook al een rondleiding in de faciliteiten van Standard en bleek gecharmeerd. Ook Isaac Price (19), jeugdspeler van Everton, werd al gespot op Sclessin.