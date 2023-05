Club Brugge drukt door voor nieuwe aanvaller: 'Transfersom ligt zo goed als vast'

Club Brugge is voor volgend seizoen op zoek naar offensieve versterking. De naam van de nieuwe spits lijkt helemaal vast te liggen.

Anderlecht was de eerste ploeg die hem wou, maar het ziet er naar uit dat Igor Thiago van Ludogorets volgend seizoen voor Club Brugge zal spelen. Van de kwaliteiten is blauwzwart al overtuigd, nu nog de juiste transfersom vinden.

De Braziliaan is voor 75 procent eigendom van Ludogorets. Het Braziliaanse Cruzeiro heeft de overige 25 procent nog in handen. De Bulgaarse tegenstander van Anderlecht in de Conference League probeert dat aandeel nu in handen te krijgen.

Volgens Het Laatste Nieuws zou het daarvoor 750.000 euro betalen. De transfersom om hem naar het Jan Breydelstadion te halen zou volgens de krant ergens tussen de drie en vier miljoen euro liggen.

Thiago gaf zelf ook al zijn voorkeur aan om voor Club Brugge te spelen. Zoals de kaarten nu liggen zal de deal bijzonder snel beklonken zijn, zo klinkt het.