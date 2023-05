Union SG niet te spreken over Karel Geraerts: "Aan die spelletjes doen wij niet mee"

Karel Geraerts wordt al wekenlang gelinkt aan een vertrek bij Union SG. CEO Philippe Bormans is op zijn minst gezegd not amused met de manier waarop alles loopt.

Karel Geraerts staat al een tijdje op de radar van Club Brugge. Woensdag zou er zelfs nog een gesprek geweest zijn tussen beide partijen, als we transferjournalist Sacha Tavolieri mogen geloven. Blauwzwart zou echter vol de kaart trekken van Ronny Deila.

Een opluchting voor Union SG, al zijn er ook buitenlandse kapers op de kust. Toch is CEO Philippe Bormans ervan overtuigd dat Geraerts ook volgend seizoen langs de lijn zal staan bij Union SG. Uiteindelijk is Geraerts ook nog maar sinds dit seizoen hoofdtrainer.

“Uiteraard zal er een dag komen dat Karel een volgende stap in zijn carrière zal zetten, maar wij denken dat dat nog weleens een jaartje zou kunnen wachten. We gaan alleszins onze best doen om hem te houden en we gaan ervan uit dat dat zal lukken”, klinkt het bij Het Belang van Limburg.

Maar Bormans stoort zich wel aan al die geruchten. “Ik heb er een probleem mee dat iedereen ervan uitgaat dat Karel sowieso zal ingaan op die interesse. En ik voel dat bepaalde dingen gevoed worden door andere clubs en dat is jammer. Dat hoort er blijkbaar bij, maar aan zulke spelletjes doen wij niet mee.”