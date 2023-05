Topschutter in spe(?) laat zich uit over belang Gouden Stier én toekomst na deze zomer

KAA Gent is zeker van Europees voetbal. Toch is er nog iets om voor te strijden dit seizoen in de Ghelamco Arena.

Hugo Cuypers wist namelijk tegen Cercle Brugge zijn 23e van het seizoen in de competitie te maken. Ayase Ueda had tien minuten eerder vanop de stip voor zijn 21e gezorgd. En dus wordt het tegen Westerlo en Standard voor beide spitsen nog een strijd in de strijd. Andere achtervolgers Vincent Janssen (18) en Emmanuel Gift Orban (15) staan in principe veel te ver met amper 180 minuten te gaan. © photonews De voorbije maanden was Cuypers altijd zeer duidelijk over de Gouden Stier: niet belangrijk. Het resultaat was heilig. Maar nu het Europees ticket verzilverd is, mag er ook eens aan de eigen persoon gedacht worden. "Ik wil met een goed gevoel de vakantie in trekken. En dan kan zo'n topschutterstitel wel helpen, ja. Ik wil hem nu wel pakken." Geen vertrekwens Met ook nog zijn Europese doelpunten zit de spits ondertussen aan dertig deze jaargang. "Dat is een opsteker." Toch wil hij niet per se weg uit de Ghelamco Arena: "We spelen ook opnieuw Europees, dat zijn dingen die meespelen."

