Onderzoeken brengen wat aan het licht over de blessure van Ritchie De Laet, race tegen de klok gaat verder

De tranen aan het weg wrijven: dat beeld van Ritchie De Laet kregen we op Jan Breydel te zien. De race tegen de klok gaat voor hem verder, al is er nu al iets meer duidelijkheid over zijn blessure.

Nadat het Antwerpse boegbeeld uit bij Club Brugge zijn invalbeurt niet kon vervolledigen, dreigde voor hem al het einde van het seizoen. Al hopen ze bij de Great Old uiteraard vurig dat hij nog klaargestoomd kan worden voor de laatste twee matchen, in het bijzonder voor de ontmoeting met grote titelconcurrent Union. Scheur in kuitspier Onderzoeken moesten voor meer helderheid zorgen over de aard van de kwetsuur en dat is inmiddels gebeurd volgens Gazet van Antwerpen. De Laet heeft een scheurtje in de kuitspier, meer bepaald de soleus, opgelopen. Of de verdediger alsnog de partij tegen Union kan halen, daar is nog geen uitsluitsel over. Bij Antwerp rekenen ze op het herstelvermogen van De Laet, die redelijk snel toch weer in aanmerking kwam voor speelminuten nadat een liesblessure hem aan de kant hield in de thuismatchen tegen Genk en Club Brugge. Het blijft echter een krappe strijd tegen de klok.





