Union blijft in aanloop naar de clash op de Bosuil erg bezorgd over sterkhouder en houdt de kaarten dicht bij de borst

Ook voor Union is het dé clash van het jaar, dat titelgevecht op de Bosuil. Of alle sterkhouders er zullen bij zijn, is nog lang niet zeker.

De Unionisten doen alvast een schietgebedje opdat Teddy Teuma, één van de absolute steunpilaren bij de Brusselaars, fit geraakt voor de wedstrijd die mogelijk de titelstrijd beslist. De aanvoerder moest in Genk al plaatsnemen in de tribunes, nadat hij in de opwarming last kreeg aan zijn bil.

Evaluatie dag per dag

Het goede nieuws: Union komt ook na die 90 minuten zonder Teuma in aanmerking voor de titel. De huidige nummer 2 uit de Champons' play-offs hoopt uiteraard wel dat de middenvelder komende zondag inzetbaar is. Het Laatste Nieuws kreeg te horen dat de technische en medische staf de blessure van Teuma dag per dag evalueert.

Het is uiteraard ook een manier voor Union om niet te veel informatie prijs te geven. Specifieke communicatie over de al dan niet beschikbaarheid van Teuma moet in de loop van de week dan ook niet verwacht worden.