Ait El Hadj haalt nog eens fors uit naar RSC Anderlecht: "Stelde niets voor"

Anouar Ait El Hadj verkaste tijdens de wintermercato van Anderlecht naar Genk. In Limburg voelt hij zich ondertussen als een vis in het water.

El Hadj speelde tien seizoenen bij RSC Anderlecht en zag heel veel veranderen de laatste jaren. “Ik heb tien heel goede jaren gehad bij Neerpede, maar je moet toegeven dat Anderlecht geen topclub meer is in België”, klinkt het heel erg duidelijk in La Capitale.

Het waren confronterende momenten, vlak na de transfer. “Toen ik eind januari in Genk aankwam, was ik meteen onder de indruk van het niveau van alle spelers. Het was echt sterker dan bij Anderlecht.”

Ook de trainingen waren dag en nacht verschil. “De trainingen bij Anderlecht, vooral op vlak van intensiteit en kwaliteit, stelden niets voor met wat ik nu doe. Hier heb ik het gevoel dat ik met elke sessie vooruitgang boek, terwijl dat bij RSCA niet meer het geval was.”

Nochtans is er niet veel verschil qua speelminuten voor El Hadj. Ook bij KRC Genk speelt hij bitter weinig, net als dat het geval was bij Brian Riemer.