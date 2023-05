Scheidsrechter bekendgemaakt die titelmatch tussen Antwerp en Union moet leiden

Zondag om 13.30 uur staan Royal Antwerp FC en Union SG oog in oog met elkaar. Ondertussen is ook duidelijk welke scheidsrechter de match in goede banen moet leiden.

Royal Antwerp FC ging vorig weekend onderuit op bezoek bij Club Brugge. De eerste nederlaag en puntenverlies voor The Great Old in de play-offs. Gelukkig voor de troepen van Mark van Bommel bleven ze wel leider in het klassement.

Later op de middag speelde KRC Genk immers gelijk tegen Union SG, waardoor Royal Antwerp FC ondanks de eigen nederlaag toch een beetje de winnaar van het weekend werd. De opdracht voor deze zondag is duidelijk.

Als Royal Antwerp FC wint van Union SG, dan is het de opvolger van Club Brugge als landskampioen. Het duel van KRC Genk tegen Club Brugge later zondag heeft daar geen enkele invloed meer op.

Ondertussen is duidelijk dat scheidsrechter Erik Lambrechts de wedstrijd in goede banen zal moeten leiden. De vierde official die langs de lijn mogelijk heel wat te verduren krijgt is Lothar D’hondt. Jasper Vergoote is dan weer aangeduid als VAR.