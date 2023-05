Frank Raes zag het allemaal gebeuren bij Antwerp: "Jarenlang vernederd en bespot"

Royal Antwerp FC kan zondag geschiedenis schrijven door kampioen te worden. Maar er zijn andere tijden geweest.

Royal Antwerp FC won dit seizoen al de beker en kan daar dit weekend ook nog eens de landstitel aan toevoegen. Een groot contrast met de moeilijke periode die The Great Old doormaakte.

Frank Raes maakte heel wat van die momenten van dichtbij mee. “Toen was er minder volk. Zo gaat dat nu eenmaal. Maar zij die er waren, deden dat wel met hart en ziel. Antwerp is qua fans nooit dood geweest”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Want de supporters hebben diepe dalen meegemaakt. “De achterban van Antwerp is jarenlang vernederd en bespot. En nu staan ze er ineens weer. Dat verklaart de passie, die opgekropte frustraties komen er nu allemaal uit.”

Een gevoel dat Anderlecht volgens Raes ook zal hebben als ze er terug staan. “Vergelijk het met een colaflesje dat lange tijd in de koelkast gelegen heeft. Die bubbels lijken verdwenen, maar als je even schudt, komen die plots bijzonder krachtig terug. Antwerp is gelijkaardig. Het bruist op de Bosuil!”