Opvallend: Robin Veldman gespot in Turkije (om al te scouten voor Ajax?)

Een opgemerkte gast in Fenerbahçe-Sivasspor: Robin Veldman, tot nader order nog steeds assistent van Anderlecht, zat er in de tribune. Opmerkelijk omdat Ajax interesse heeft in één van de spelers van

Het gaat om Arda Güler, een 18-jarige middenvelder van Fenerbahçe die al een tijdje aan Ajax gelinkt wordt. Dat Veldman in Turkije zit, wordt door de Nederlandse en Turkse pers dan ook gekoppeld aan het feit dat de Amsterdammers interesse in hem hebben. Er zijn al een tijdje geruchten dat de 37-jarige Nederlander Anderlecht gaat verlaten voor Ajax en dit voedt die geruchten uiteraard. Hij zou er samen met Casimir Westerveld de jeugdwerking moeten gaan leiden. Komt er binnenkort duidelijkheid in dit dossier?