Antwerplegende maakt het bilan op: "Vergelijking tussen 2CV en Tesla"

Wordt Antwerp kampioen? Als ze winnen van Union SG, dan is de strijd helemaal gestreden. Paul Bistiaux weet dat er ooit nog andere tijden waren.

Paul Bistiaux was ooit penningmeester van Royal Antwerp Football Club. En dat was soms tussen hangen en wurgen.

Ondertussen is er door Paul Gheysens een heel ander elan ontstaan. De vergelijking maken is quasi onmogelijk zelfs.

Tesla

En er is héél wat veranderd de voorbije jaren bij Antwerp. En dat heeft Paul Bistiaux ook wel heel hard door, zo geeft hij aan.

© photonews

"Het is als het verschil tussen een 2CV en een Tesla", aldus Bistiaux in Het Nieuwsblad erg duidelijk over de zaak.

"Het gaat er hyperprofessioneel aan toe. Het is echt dag en nacht verschil met vroeger." Een titel zou voor een extra elan kunnen zorgen.