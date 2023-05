Antwerp krijgt fantastisch nieuws in volle titelstrijd

Vincent Janssen is enorm belangrijk voor Antwerp al geweest dit seizoen. Het was bang afwachten toen hij zondag het veld moest verlaten omwille van een blessure.

In de 62ste minuut sloeg het noodlot toe voor Antwerp en Vincent Janssen. De Nederlandse aanvaller moest geblesseerd het veld verlaten. Door het vertrek van Michael Frey is Janssen de enigste zuivere spits in de ploeg. Hij scoort niet alleen, maar laat ook de ploeg beter voetballen.

De fans vreesden het ergste en dat was namelijk dat hun Nederlandse aanvaller komende zondag tegen Racing Genk niet zou kunnen aantreden. Zijn blessure blijkt gelukkig minder ernstig dan gedacht. Met de nodige verzorging en aangepast trainingsschema zou hij speelfit geraken voor de wedstrijd van zondag in Racing Genk.