Club Brugge, Antwerp en Anderlecht blijven azen op dezelfde winger - die heeft opmerkelijke beslissing genomen

Het wordt een interessante transferzomer, zoveel is nu al duidelijk. En dat zal ook niet anders zijn op de Belgische markt.

Zo staat Ryan Kent van Rangers FC opnieuw in Belgische belangstelling. Dat wisten Schotse bronnen vorige week al te melden en zo stilaan concreet zijn.

Club Brugge, Antwerp én Anderlecht zien alledrie wel wat in de winger van Rangers, die einde contract is deze zomer.

De 26-jarige Engelse middenvelder was dit seizoen goed voor drie goals en tien assists en staat te boek als een zeer interessante winger, zeker naar Belgische clubs toe.

Einde contract

Kent trok in 2019 van Liverpool naar Rangers en is er deze zomer einde contract, waardoor hij nu al kan praten met alle geïnteresseerde clubs.

Everton, Sheffield, Leeds en Burnley azen ook op hem, net als Italiaanse en Turkse teams wel wat zien in de flankspeler.

In Turkije klinkt het zelfs al dat Fenerbahce Kent een driejarig contract zou hebben aangeboden en dat hij daarop is ingegaan.

Het zou een bijzondere deal zijn, want buiten looneisen lijkt er niet meteen een grote reden voor hem om naar Turkije te trekken op 26-jarige leeftijd.

Turkije?

Bij Antwerp of Club Brugge zou hij zeker ook nog groeimarge kunnen tonen, terwijl een avontuur in de Premier League nooit te versmaden is voor een Engelsman.

Sowieso zijn pakweg Burnley of Club Brugge ook niet minder kapitaalskrachtig dan de Turken op dit moment, dus een en ander zal de komende dagen moeten duidelijk worden.