Steven Defour heel erg duidelijk over de titelkansen van Royal Antwerp FC

Royal Antwerp FC had gehoopt vorig weekend de titel te vieren. Zondag krijgt het een nieuwe kans, maar dan moet het wel voorbij KRC Genk.

Het goede nieuws voor The Great Old is dat ze het nog helemaal zelf in handen hebben. Al had iedereen wel verwacht dat het afgelopen weekend prijs zou zijn, in de eigen vertrouwde Bosuil de titel vieren.

“Niemand die Union zondag nog een frank gaf, terwijl ze zich op de Antwerpse supportersbanken links en rechts al afvroegen waar ze de titel zouden gaan vieren. Het kon eigenlijk niet meer misgaan”, zegt Steven Defour aan Gazet van Antwerpen.

Mentaal oplapwerk nodig dus, maar voor Defour zit de titel er zeker nog in. Omdat de stress er nu voor iedereen, behalve Club Brugge, is. “De titelstress die vorige week al rond de Bosuil toesloeg, zal nu ook Genk en Union overmannen.”

“Álles wordt anders deze week. Zoals Toby Alderweireld het perfect verwoordde: ‘Waar je ook komt, overal krijg je dezelfde vraag voorgeschoteld: je gaat het toch afmaken, zondag?’”, besluit Defour.