Mark van Bommel spreekt klare taal over het feit dat niemand Royal Antwerp FC de titel gunt

Mark van Bommel heeft al de beker op zak met Antwerp. Daar kan zondag nog eens de landstitel bij komen.

Mark van Bommel en Royal Antwerp FC zijn nog steeds in de running voor de dubbel. Niet slecht voor een trainer in zijn eerste jaar bij de club. De opdracht is duidelijk. “Je moet deze wedstrijd benaderen zoals elke andere wedstrijd. Bij winst zijn we kampioen, bij een gelijkspel zijn we afhankelijk van het resultaat van Union. Ongetwijfeld zullen we meekrijgen wat er in Brussel gebeurt. Maar als wij 'gewoon' winnen, krijgen wij de beker in Genk”, zegt Van Bommel op zijn persconferentie.

Het verhaal van The Great Old is bijzonder, de situatie nu nog des te meer. “Zeven jaar geleden speelde Antwerp nog in tweede klasse. De club maakt een snelle, agressieve groei door. Als je er zo dicht bij bent, moet je het gewoon pakken. Je moet niet te ver vooruit denken. Vorige week zondag dacht iedereen dat we kampioen zouden worden, maar zo makkelijk is het niet.”

Vooral het feit dat niemand Antwerp de titel gunt maakt het voor Van Bommel nog beter. “Twijfel is niet het juiste woord voor vorig weekend. Teleurstelling, dat wel. Dat is normaal in vol stadion, waarin iedereen ernaar hunkert. Iedereen is tegen Antwerp. Dat maakt het des te mooier. Ik hou ervan dat het Antwerp tegen de rest is.”