Politie grijpt in nadat fans walgelijk en wansmakelijk shirt spotten op FA Cup Final: "97 not enough"

Een fan van Manchester United is zzaterdagavond gearresteerd voor een wel heel opvallende reden. De man droeg een shirt waarmee hij de slachtoffers van de Hillsborough-ramp belachelijk maakte. Daar vielen in 1989 97 doden.

De feiten zijn algemeen bekend in Engeland. Op Hillsborough vielen 97 doden nadat er te veel supporters het stadion in kwamen. De man had er niet beter op gevonden dan een misselijkmakend shirt te laten drukken waarop het nummer 97 stond en de woorden 'not enough'.

De foto van de man ging snel rond op sociale media en zorgde ervoor dat de politie uiteindelijk actie ondernam. Kort nadat de foto’s viraal gingen, volgde een arrestatie. De politie kwam vervolgens met een verklaring op Twitter. “We zijn ons hiervan bewust en hebben proactief samengewerkt met de beveiliging van Wembley om de persoon te identificeren. Hij is gearresteerd op verdenking van het overtreden van de openbare orde en is in hechtenis genomen.”