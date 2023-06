Lior Refaelov verlaat België: een decennium lang op topniveau en in de geschiedenisboeken van het Belgische voetbal

Lior Refaelov vertrekt na 12 jaar uit België. De Israëliër drukte stevig zijn stempel op de Belgische competitie.

Club Brugge haalde Lior Refaelov in juli 2011 weg bij Maccabi Haifa voor 2,5 miljoen euro. Twaalf jaar later verlaat hij België weer met meer dan 430 wedstrijden en 6 trofeeën op zijn palmares.

Refaelov liet zich meteen opmerken in België met een assist in zijn eerste wedstrijd, twee goals in zijn tweede wedstrijd en een rode kaart in zijn derde wedstrijd. In 46 wedstrijden scoorde Refaelov 7 keer en gaf hij ook negen assists in zijn eerste seizoen.

Uiteindelijk zou Refaelov 234 wedstrijden spelen voor Club, waarin hij 53 goals maakte en hij 62 assists gaf. Met zijn goal in het slot van bekerfinale tegen Anderlecht zorgde Refaelov mee voor een eerste Brugse prijs in jaren.

Met twee landstitels (2015-2016 en 2017-2018), de Beker van België (2015) en de Supercup (2016-2017 en 2018-2019) vulde Rafaelov zijn palmares rijkelijk bij Club Brugge.

Gouden Schoen

In juli 2019 trok Refaelov definitief naar Antwerp, nadat hij er eerst een jaar op huurbasis speelde. Bij Antwerp won Refaelov één prijs: de beker in 2020. Antwerp won die finale met 1-0 van Club Brugge, Refaelov nekte zijn ex-ploeg met de enige goal.

In het seizoen 2020/2021 was Refaelov een van de uitblinkers bij Antwerp met 14 goals en 12 assists. Begin 2021 volgde de grootste beloning in zijn Belgische carrière: de Gouden Schoen. Een beloning voor zijn lange carrière in België. Maar ondanks dat goede seizoen vertrok Refaelov bij Antwerp.

Een van de weinige uitblinkers bij Anderlecht

Refaelov verlaat Antwerp transfervrij en tekent voor twee jaar bij Anderlecht, zijn derde grote club in België. Met 19 goals en 6 assists in zijn eerste seizoen bij Anderlecht bewees Refaelov voor een zoveelste keer dat hij nog altijd van goudwaarde was voor een ploeg.

Dit seizoen liep het wat minder voor Refaelov, ook al scoorde hij nog 6 keer en gaf hij ook 7 assists. Maar een basisplaats kon hij niet altijd meer afdwingen en Anderlecht besloot zijn zware contract ook niet meer te verlengen. Zonder prijs verlaat hij dus paars-wit.

Het avontuur van Refaelov zit er zo helemaal op in België op zijn 37ste. In 12 jaar in de Belgische competitie kan Refaelov als een van de belangrijkste en ook succesvolste spelers van het afgelopen decennium gezien worden.