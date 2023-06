Dimitri De Condé doet opmerkelijke vaststelling in kalender KRC Genk

KRC Genk opent het nieuwe seizoen tegen promovendus RWDM. De start valt mee, maar de finish is bijzonder zwaar.

Openen tegen nieuwkomer RWD Molenbeek, het is volgens Head of Football Dimitri De Condé zeker geen cadeau. “Dat wordt absoluut geen gemakkelijke wedstrijd”, aldus De Condé bij Het Belang van Limburg. “Ik start het seizoen sowieso niet graag op verplaatsing, laat staan tegen een promovendus. Zij zullen na het behalen van de titel in 1B met enorm veel enthousiasme beginnen aan hun avontuur in eerste klasse.”

Maar dat is nog niks in vergelijking met het slot van de competitie. De Limburgers eindigen op de laatste drie speeldagen met Club Brugge, Standard en Westerlo. “Best pittig. Zeker als je weet dat het in die periode meestal moneytime is om je te kwalificeren voor de Champions' Play-offs. Maar uiteindelijk maakt het niet zo veel uit. Je moet in een seizoen toch twee keer tegen elke ploeg spelen.”

Al gaat de meeste aandacht in Genk nu eerst naar de wedstrijden in de voorrondes van de Champions League tegen Servette Genève.