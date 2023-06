'Antwerp wil hoog mikken en werk maken van twee toptransfers'

Antwerp wil graag uithalen op de transfermarkt. Het heeft twee grote werven klaar staan, en die lijken dichtbij.

Mandela Keita staat al even op de radar bij Antwerp. Vorig seizoen werd hij uitgeleend door OH Leuven aan Antwerp.

Dit seizoen zou hij misschien op weg kunnen zijn naar een definitieve transfer naar The Great Old. Beide clubs zijn op weg naar een mogelijke definitieve deal.

Stengs?

En ook aan Calvin Stengs wordt gedacht. Hij werd afgelopen seizoen gehuurd door Antwerp van OGC Nice en lijkt ook langer te willen blijven.

De spelmaker deed het goed in Antwerpen en wil graag blijven bij The Great Old. Hij ligt nog tot 2026 onder contract in Frankrijk. Marc Overmars zal zijn werk hebben, weet Het Laatste Nieuws.