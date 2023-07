Racing Genk gaat vol de strijd aan met Ajax en PSV

Na de verloren titel heeft Racing Genk nood aan vers bloed. Dit hebben ze mogelijk gevonden in Mexico, maar de concurrentie is enorm.

Volgens TransferLigaMX is Racing Genk de strijd aangegaan met PSV en Ajax voor Fernando Alvarez. De 19-jarige verdediger speelt op dit moment voor Pachuca club uit Mexico. Alvarez is een Colombiaans jeugdinternational en met een aantal Colombianen in de kern heeft Racing Genk een streepje voor.

Pachuca zou graag hebben dat de verdediger bijtekent tot 2025 want volgende zomer loopt zijn contract af bij de Mexicanen. Willen ze er graag nog iets aan verdienen dan zal het deze zomer moeten gebeuren.

Alvarez heeft hetzelfde makelaarskantoor als Joseph Paintsil, namelijk CAA Stellar. Deze link en dan de Colombiaanse connectie kan wel eens in het voordeel spelen van de Limburgers.