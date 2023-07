Transfernieuws en Transfergeruchten 02/07: Klopp - Lukebakio - Arslanagic - Roméo - Anello

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 02/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Klopp - Lukebakio - Arslanagic - Roméo - Anello

Anderlecht en Standard azen achter Nigeriaans talent dat actief was op het WK U20

Zowel Anderlecht als Standard zijn op zoek naar aanvallende versterking. Beide clubs hebben dezelfde speler op het oog. (Lees meer)

Belgische verdediger kiest voor het grote geld in de Verenigde Arabische Emiraten

Met al die spelers die kiezen voor het grote geld in Saoedi-Arabië vergeet je soms dat er ook in andere golfstaten als voetballer veel geld te verdienen is. Dat is deze Belgische verdediger alvast van plan. (Lees meer)