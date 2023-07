De Bruyne houdt in deze waanzinnige statistiek toppers als Neymar, Suarez, Ronaldo... af

Kevin De Bruyne is een geniale voetballer, dat weten we allemaal. Dat wordt ook bewezen in zijn statistieken. 90min_football berekende nu dat hij in het assistenklassement van de 21ste eeuw enkel... Lionel Messi moet laten voorgaan.

Een heel eindje achter Messi wel, die 357 assists gaf in 1028 matchen. De Bruyne heeft er 281, maar deed dat wel in 685 wedstrijden. Als hij zijn huidig tempo nog wat volhoudt, kan hij Messi dus nog voorbijsteken, want het gaat op de top vijf competities. Nu Messi in de MLS speelt, telt dat niet meer voor dit klassement. KDB houdt in het klassement enkel maar bekende namen als Di Maria, Neymar, Suarez, Muller, Ronaldo en consorten af. "How may I assist you?" 🤝 pic.twitter.com/0CbCZYsksC — 90min (@90min_Football) July 2, 2023