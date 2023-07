Still is nieuwe coach van KV Kortrijk én kent na gesprek met directie de antwoorden op vragen rond Amerikaanse overname

Edward Still moet KV Kortrijk komend seizoen in de Jupiler Pro League houden. En dat is allerminst een gemakkelijke opdracht. De West-Vlaamse club heeft géén eigenaar en lijkt op een zwalpend schip. "Maar de situatie schrikt me niét af."

"Ik weet dat KV Kortrijk er vandaag moeilijk voor staat", ontkent Edward Still de problemen van de Kerels niet in Het Nieuwsblad. "Het komt wel goed. Ik heb een goede band met Rik Foulon (sportief directeur, nvdr.) en Pieter Eecloo (de toekomstige CEO, nvdr.). Ze hebben me alles in detail uitgelegd en al mijn vragen beantwoord." De nieuwbakken coach van Kortrijk heeft zelfs de nodige ambitie. "Ik weet dat we nog enkele spelers zullen moeten aantrekken. Maar we gaan niet kopen om gewoon te kopen. Samen met de directie reken ik op acht tot tien nieuwe namen. Ik ben niet naar hier gekomen om tegen de degradatie te voetballen." Ik reken op acht tot tien nieuwe namen "Dat was bij KAS Eupen wellicht wel opnieuw het geval geweest", besluit Still. "KV Kortrijk is een mooie club met een rijke geschiedenis én veel traditie. Er hangt een speciale sfeer in het Guldensporenstadion. Misschien wel de beste sfeer van het land. Ik kijk ernaar uit om onze doelen te bereiken."