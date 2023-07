'Antwerp laat sterkhouder van de club niet gaan en legt hem voor nog eens drie jaar vast'

Antwerp zou het contract van een belangrijke figuur binnen de club verlengd hebben. Zijn verbintenis liep namelijk op 30 juni af.

Sven Jaecques (41) werkt al 8 jaar bij Antwerp, maar zijn vorige overeenkomst liep dus maar tot 30 juni. Volgens Het Laatste Nieuws is de samenwerking nu met nog eens drie jaar verlengd.

Jaecques groeide de afgelopen jaren uit tot een van de sterke figuren bij Antwerp en is ook de rechterhand van Paul Gheysens. Hij zetelt ook in de Raad van Bestuur van de Pro League en bij de Voetbalbond en is dus ook een sterk figuur binnen het Belgisch voetbal.

Door de verlenging van het contract van Jaecques kan Antwerp de komende tijd weer verder werken zoals het bezig was en de club nog verder uitbouwen tot een vaste waarde binnen België en ook daarbuiten.