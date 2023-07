🎥 Noa Lang neemt afscheid van Club Brugge: "Eén liedje zal blijven bestaan"

Noa Lang heeft via sociale media afscheid van Club Brugge genomen. Daarin beloofde hij dat hij altijd van de club zal blijven.

Na 3 seizoenen Club Brugge besliste Noa Lang om te vertrekken. Hij tekende voor 5 jaar bij PSV en nam via een filmpje op sociale media afscheid van de Club-supporters.

"Blauw-zwarte familie, het is vandaag tijd om afscheid van jullie te nemen", opende Lang. "Ik ben 2,5 jaar geleden naar hier gekomen als 21-jarige jongen die zich hier meteen thuis voelde."

"Voor mij zal er altijd maar één club in België zijn", ging Lang verder. "Dat is de club die me heeft gevormd en gemaakt tot de persoon en voetballer die ik vandaag ben."

"Mijn hart zal altijd blauw-zwart zijn en dit zal altijd mijn club blijven. Je weet wat ze zeggen: aan alle mooie liedjes komt een einde, maar één liedje zal blijven bestaan: Noa is a Bruges boy."