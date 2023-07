'Een West-Vlaamse deal nu echt wel op komst: Club Brugge en KV Kortrijk gaan met mekaar zaken doen'

Je hoeft het niet altijd ver te zoeken. Met Club Brugge en KV Kortrijk gaan twee West-Vlaamse ploegen met mekaar zaken doen.

Bij Het Laatste Nieuws weten ze dat KV Kortrijk rond is met Lynnt Audoor, zo blijkt op sociale media. Audoor is een echt jeugdproduct van Club Brugge en ligt daar nog onder contract tot 2025. KV Kortrijk zou hem dit seizoen huren van Club.

Lynnt Audoor is een middenvelder die al wel wat minuten gesprokkeld heeft in het eerste elftal. Zijn tijdelijke vertrek stelt Ronny Deila in staat om voorlopig met een beperktere kern verder te werken. Voor de speler in kwestie is het de eerste keer dat hij een ander shirt gaat aantrekken, want hij staat voor zijn eerste uitleenbeurt.

De familie Audoor blijft sowieso wel een voet hebben in het Brugse voetbal. Sem, de tweelingbroer van Lynnt, heeft net als hem een contract bij Club Brugge tot 2025.